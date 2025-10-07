L’importanza dell’alimentazione nei bambini da 0 a 6 anni: l’incontro ad Arona

Appuntamento sabato 18 ottobre in Biblioteca ad Arona.

L’incontro

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale di Invorio, in collaborazione con la Biblioteca e il Centro Famiglia del Comune di Arona, organizza il 18 ottobre dalle 10 alle 11.30 presso la Biblioteca di Arona un incontro rivolto ad insegnanti, educatori, genitori dal titolo “Buone Pratiche per l’alimentazione” nell’ambito delle iniziative rivolte allo 0-6. È un’occasione per acquisire strumenti utili e costruire un rapporto sano con il cibo.

Condurrà la dott.ssa Francesca Barberi, nutrizionista.

L’incontro è gratuito e a ingresso libero.

Per informazioni:

biblioteca civica “sen.avv.Carlo Torelli”, tel.: 0322/44625, email: biblioteca@comune.arona.no.it