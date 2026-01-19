“Libri tra le sponde 2”: Lorenza Gentile presenta “La volta giusta”

Prosegue la rassegna letteraria “Libri tra le sponde 2”, promossa dalla Biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino in collaborazione con la Libreria Ubik di Sesto Calende, con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.

“Libri tra le sponde 2”

Sabato 24 gennaio alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale, l’autrice Lorenza Gentile presenterà il suo ultimo romanzo La volta giusta. L’incontro sarà moderato da Stefania Visentini e si concluderà con un firmacopie.

Il romanzo racconta la storia di Lucilla, una donna che continua a chiedersi se esista davvero “la volta giusta”. Dopo relazioni sbagliate e continui tentativi di adattarsi pur di essere amata, Lucilla incontra Enrico. Insieme vincono un bando per gestire una locanda in un piccolo

paese delle Alpi Marittime, uno di quei “Comuni polvere” a rischio di spopolamento. Quella che sembra un’occasione di rinascita si trasforma però in una prova inattesa: Lucilla si ritrova sola, con un contratto che prevede una coppia e una scelta cruciale da affrontare. Restare o fuggire? Fingere o imparare a contare su se stessa?

La volta giusta è un romanzo delicato e ironico, che affronta con sensibilità i temi dell’identità, dell’autonomia e del coraggio di ricominciare.

L’ingresso all’evento è libero; è gradita la prenotazione, telefonando allo 0331 962655 interno 9 oppure scrivendo a biblioteca@comune. castellettosopraticino.no.it