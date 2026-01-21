“Le scelte di Cristina Trivulzio: storia di un’emancipazione” in biblioteca ad Arona

Sabato 24 gennaio alle ore 10.30 presso la Biblioteca di Arona, Carlo Manni (G.A.S.M.A.), Ornella Bertoldini (Circolo Culturale Aronese), Nabil Al Lao e Silvana Bartoli colloquieranno del volume: “Da Istambul a Gerusalemme: l’Oriente negli occhi di Cristina Trivulzio. Storia di un’emancipazione” di Silvana Bartoli, edito dalla Casa Editrice Leo S. Olschki.

I dettagli

Silvana Bartoli si occupa di storia delle donne, con attenzione specifica alle tematiche riguardanti identità, memoria, istruzione – in ambito monastico e non – lungo i secoli XVI-XIX.

Nata nel 1808 in una delle famiglie più facoltose dell’aristocrazia milanese, Cristina Trivulzio sembrava destinata a un’esistenza principesca; eppure, ella scelse di far un uso consapevole dei suoi privilegi per costruirsi una vita autonoma, lottando per la propria emancipazione e battendosi per la giustizia e la solidarietà nei confronti dei più deboli. Ad oggi, abbiamo ancora gran bisogno di una società che consideri il ‘pensiero solidale’ valore edificante: la memoria di Cristina Trivulzio, e della sua indipendenza, costituisce un monito a un mondo tuttora restio a riconoscere il ruolo decisivo delle donne nella storia.