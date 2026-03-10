“Le altezze del pensiero” gli aforismi di Fali Ndreka ad Arona

Giovedì 12 marzo alle ore 18.00 la biblioteca civica di Arona, ospiterà l’incontro con Fali Ndreka che parlerà della sua raccolta di aforismi “Le altezze del pensiero”.

I dettagli

Fali Ndreka è un poeta e pubblicista di origine albanese, oggi anche cittadino italiano, che vive da diciotto anni a Milano. Le sue poesie sono state pubblicate su diverse riviste e quotidiani internazionali, oltre che in numerose antologie letterarie. I proverbi e gli aforismi che i lettori troveranno nelle pagine di questa raccolta rappresentano solo una parte del lavoro, della perseveranza e dell’esperienza maturata da Fali Ndreka nel corso del suo lungo percorso letterario.

Sono riflessioni che si offrono al lettore come un libro aperto: parole che invitano ad amare il prossimo, a compiere il bene, ad aiutarsi e rispettarsi reciprocamente, contribuendo così alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.

In una quotidianità segnata da ritmi frenetici, dove spesso prevalgono egoismo e indifferenza, queste pagine ci ricordano che nulla è davvero scontato e che ogni gesto di attenzione verso gli altri può diventare un seme di umanità.