L’asilo Nido “Maria Garbarini” di Borgo Ticino partecipa a #ioleggoperchéLAB-NIDI 2025

L’Asilo nido comunale “Maria Garbarini” di Borgo Ticino partecipa all’edizione 2025 di #ioleggoperché 2025LAB-NIDI. La struttura è una tra le pochissime rappresentanti del territorio novarese e fa parte del Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino.

I dettagli

#ioleggoperchéLAB-NIDI è l’iniziativa rivolta ai piccolissimi nell’ambito di #ioleggoperchéLAB che nel 2025 coinvolge 350 nidi selezionati da Fondazione Cariplo in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Si tratta di una grande opportunità per una struttura pubblica comunale che ha scelto di partecipare alla selezione e di prendere parte al progetto nazionale di potenziamento delle biblioteche scolastiche da AIE (Associazione Italiana Editori).

Gli asili-nido selezionati possono gemellarsi con le librerie del territorio e ricevere le donazioni dei cittadini, proprio come avviene per le scuole italiane di tutti i gradi che aderiscono a #ioleggoperché 2025.

Dal 7 al 16 novembre 2025 sarà possibile acquistare i libri per l’asilo nido Maria Garbarini di Borgo Ticino presso le seguenti librerie:

Libreria La Talpa – Novara

Mondadori Bookstore – Novara

Mondadori Bookstore – Arona (NO)

Avvicinare alla lettura i bambini e le bambine appartenenti alla fascia d’età 0-3 anni, creando e potenziando le biblioteche dei nidi, significa introdurre fin da subito i bimbi alla ricchezza della parola, ai colori, alla creatività, all’ascolto, alla magia della voce narrante e alla necessità dell’immaginazione che i libri permettono di sviluppare, per formare i lettori di domani e gettare semi per “coltivare” il futuro.

L’asilo nido di Borgo Ticino riceverà inoltre una speciale dotazione di 11 libri: per questa edizione infatti, ai 10 titoli selezionati appositamente con l’aiuto di Nati per Leggere, si aggiunge per la prima volta un libro internazionale, diverso per ciascun asilo-nido, scelto tra i candidati nella categoria Toddler/Prima infanzia dei BolognaRagazzi Awards, il premio

organizzato da Bologna Children’s Book Fair.