La scrittrice Silvia Montemurro ospite a Castelletto Ticino

La Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino e la Libreria Ubik di Sesto Calende sono liete di annunciare un nuovo incontro del ciclo “Libri tra le sponde 2”. Ospite della serata sarà Silvia Montemurro, autrice affermata e voce significativa della narrativa contemporanea.

L’incontro

Giovedì 22 novembre alle ore 18.00, presso la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino, Silvia Montemurro presenterà il suo ultimo romanzo La mondina, una storia di forza, coraggio e memoria che riporta il lettore alle radici della nostra terra e delle sue donne.

Silvia Montemurro, nata a Chiavenna nel 1987, è autrice di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue. Le sue opere, pubblicate da case editrici come Rizzoli e Salani, esplorano con sensibilità temi legati alla memoria, ai legami familiari e all’identità femminile. Tra i suoi titoli più noti si ricordano L’inferno avrà i tuoi occhi, La casa delle farfalle e La piccinina.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento per tutti gli appassionati di letteratura contemporanea e per chi desidera riscoprire, attraverso la narrativa, il valore della memoria e delle tradizioni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione.