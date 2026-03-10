“La famiglia Cagnola”, sulle tracce di una bottega di Pittori del Novarese: la presentazione a Paruzzaro

Sabato 14 marzo alle 14.30 in sala consiliare del comune di Paruzzaro verranno illustrati i contenuti del volume dai coautori Adriano Antonioletti Boratto, Alessandra Freschini e Agostino Roncallo.

“La famiglia Cagnola”

Seguirà alle 16.30 il trasferimento alla chiesa di S Marcello che ospita uno splendido ciclo di affreschi dei Cagnola che hanno reso localmente e regionalmente famoso l’edificio romanico. Dopo una introduzione generale sulla chiesa ad opera dello storico paruzzarese Claudio Della Vecchia, entreranno nel merito artistico gli stessi coautori.

E’ quella di Paruzzaro una importante tappa del circuito delle presentazioni cha ormai dal mese di novembre percorrono il Novarese (Arona, Ghemme, Cavandone, Romagnano, Domodossola, Varallo, Novara, Oleggio, Gozzano, Momo) per seguire le orme della prolifica Bottega Cagnola che ha disseminato le chiese novaresi dei propri dipinti.