“Io sono Lago” approda ad Arona: venerdì 10 al Teatro San Carlo

Venerdì 10 ottobre 2025 il tour “Io sono Lago” fa tappa ad Arona al Teatro San Carlo con un evento speciale a ingresso gratuito, organizzato dal Comune e introdotto da Francesco Pellicini, un’esperienza da vivere guardando a quelle acque che modellano non soltanto il nostro paesaggio, ma le nostre storie. Lo spettacolo sarà, infatti, un’occasione unica per immergersi nell’anima dei laghi del Nord Italia attraverso immagini, parole e riflessioni, in dialogo con artisti che fanno del paesaggio acquatico fonte d’ispirazione profonda.
I dettagli
“Io sono Lago”, realizzato da Thomas Graziani Visuals con regia di Thomas Graziani e soggetto e scrittura di Francesco Pellicini, esplora la relazione intima, poetica e identitaria fra i laghi del nord Italia e le persone che in essi trovano origine, ispirazione o rifugio.
Attraverso venti interviste d’autore, il film-documentario indaga l’impronta culturale, artistica ed esistenziale che queste acque lasciano su chi le vive, le racconta, le dipinge e le canta. Sarà lo stesso Francesco Pellicini, attore, scrittore e direttore artistico del progetto, ad accompagnare il pubblico in un breve viaggio introduttivo, offrendo chiavi di lettura e suggestioni per entrare nel mondo del documentario, donando alla narrazione un’impronta personale e riflessiva.
«L’appuntamento di Arona rappresenta un momento di condivisione culturale, pensato per far conoscere e valorizzare il paesaggio lacustre non solo come ambiente naturale, ma come luogo vivo di memoria, arte ed emozione – commenta l’Assessore alla Cultura Alessandra Marchesi – Per gli abitanti di Arona e dintorni sarà un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso l’arte, la ricchezza del territorio che ci circonda».
«Siamo orgogliosi che Arona ospiti una tappa così significativa del tour “Io sono Lago” – dichiara il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli – Il nostro lago è parte integrante dell’identità cittadina e iniziative come questa permettono di rafforzare il legame tra comunità, cultura e ambiente, offrendo occasioni di crescita e di bellezza condivisa».