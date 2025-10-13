Incontro a Castelletto: “La dieta anticancro esiste? La prevenzione in tavola tra verità e scienza”

Giovedì 16 ottobre, alle 21 nella sala polivalente della Biblioteca Comunale di Castelletto Sopra Ticino.

I dettagli

Nell’ambito del ciclo di incontri “Benessere in biblioteca”, la Biblioteca Comunale di Castelletto Sopra Ticino è lieta di ospitare la Dott.ssa Rachele Aspesi, farmacista e specialista in Educazione alimentare oncologica, che presenterà il suo libro: “La dieta anticancro esiste? La prevenzione in tavola tra verità e scienza”

L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Rebecca Bonan.

Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, ma sempre fondato su solide basi scientifiche, il volume della affronta e smonta i numerosi falsi miti legati alle cosiddette “diete miracolose” contro il cancro. La Dott.ssa Aspesi guida il lettore – paziente oncologico o semplicemente interessato alla prevenzione – in un percorso di consapevolezza alimentare, fatto di consigli pratici, regole quotidiane e ricette semplici ma gustose.

Un’alimentazione sana ed equilibrata, come quella ispirata alla dieta mediterranea, può infatti diventare un alleato prezioso non solo nella prevenzione, ma anche durante il percorso terapeutico, contribuendo al benessere generale e alla riduzione del rischio di recidive.

Il libro si rivolge non solo ai pazienti, ma anche a familiari, caregiver e a tutti coloro che desiderano approfondire il legame tra alimentazione e salute oncologica, offrendo uno strumento concreto per portare ogni giorno in tavola uno stile di vita sano, sostenibile e privo di rinunce forzate.

Un’occasione preziosa per informarsi, sfatare falsi miti e riscoprire il valore del cibo come alleato della salute.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.