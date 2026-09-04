In partenza il corso di scacchi secondo livello ad Arona

La biblioteca di Arona, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese organizza un corso di secondo livello per adulti e bambini, il corso è ricolto a coloro che abbiamo già una capacità di gioco di base.

I dettagli

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca civica a partire da sabato 3 ottobre per 5 sabati consecutivi dalle ore 9.30 alle ore 11.45.

Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese), interviene in merito: “I valori didattici del millenario gioco degli scacchi, sperimentalmente riconosciuti (e confermati dalle recenti ricerche di Università italiane ed estere legate al progetto “SAM: Scacchi e Apprendimento della Matematica” e al progetto internazionale “C.A.S.T.L.E.: a Chess curriculum to Advance Students in Thinking and Learnig Skills in primary Education”) ne facilitano l’ingresso nelle scuole: si tratta di una disciplina che favorisce la riflessione, la capacità decisionale, il rispetto delle regole e del prossimo, lo sviluppo della creatività. Ad Arona gli scacchi hanno ormai radici forti: vi sono giunti nel 2004 per iniziativa della compianta maestra Maria Grazia Caramella e dell’allora dirigente del Circolo Didattico di Arona, Marcella Stellin; passando attraverso importanti successi anche agonistici, sono sempre rimasti molto presenti sul territorio”.

L’assessore alla cultura, turismo e sport Alessandra Marchesi inteviene: “Sono particolarmente felice che questa bella esperienza continui a crescere e trovi nella biblioteca uno spazio aperto a bambini e adulti. Dietro agli scacchi ci sono concentrazione, pazienza, strategia, creatività e rispetto delle regole. Sono competenze preziose, soprattutto per i più giovani.

Un ringraziamento va alla Scacchistica Novarese e, in modo particolare, a chi da tanti anni porta avanti questo percorso nelle nostre scuole. La storia degli scacchi ad Arona nasce proprio dalla scuola e da persone che hanno creduto nel loro valore educativo: è una storia che abbiamo il dovere e il piacere di continuare. Come Amministrazione vogliamo continuare a sostenere occasioni che permettano ai nostri ragazzi di scoprire passioni, mettersi alla prova e crescere attraverso esperienze nuove. E gli scacchi sono una palestra straordinaria, per la mente e per la vita.”

Gli incontri sono gratuiti e aperti sia a bambini sia ad adulti, ma è necessario iscriversi.

Per informazioni:

biblioteca civica “sen.avv.Carlo Torelli”, tel.: 0322/44625, email: biblioteca@comune.arona.no.it