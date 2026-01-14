Appello

C'è tempo fino al 31 gennaio

Il Festival Teatro sull’Acqua cerca una compagnia teatrale amatoriale

Arona · 14/01/2026 alle 07:08

“Siamo alla ricerca di una nuova compagnia teatrale amatoriale che porti sul nostro palco un spettacolo di qualità. La direttrice artistica Dacia Maraini sceglierà cosa andrà in scena a settembre durante il Festival Teatro sull’Acqua 2026”. Fanno sapere gli organizzatori del Festival del Teatro Sull’Acqua 2026.

L’appello

“Se il tuo gruppo ha esperienza e uno spettacolo pronto, partecipa alla selezione.
Termine invio materiale: 31 gennaio. Ulteriori info qui: https://www.aronacittateatro.it/

Grazie alla compagnia Armathan con Maladie d’amour che ha partecipato nell’edizione 2025″.

