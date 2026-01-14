Il Festival Teatro sull’Acqua cerca una compagnia teatrale amatoriale

“Siamo alla ricerca di una nuova compagnia teatrale amatoriale che porti sul nostro palco un spettacolo di qualità. La direttrice artistica Dacia Maraini sceglierà cosa andrà in scena a settembre durante il Festival Teatro sull’Acqua 2026”. Fanno sapere gli organizzatori del Festival del Teatro Sull’Acqua 2026.
L’appello
“Se il tuo gruppo ha esperienza e uno spettacolo pronto, partecipa alla selezione.
Termine invio materiale: 31 gennaio. Ulteriori info qui: https://www.aronacittateatro.it/
Grazie alla compagnia Armathan con Maladie d’amour che ha partecipato nell’edizione 2025″.