I prossimi appuntamenti alla biblioteca di Arona

La Biblioteca di Arona propone un ricco calendario di appuntamenti culturali per il mese di febbraio, rivolti a pubblici di tutte le età, letture animate e presentazioni di libri.

Al via da oggi

Si comincia giovedì 12 febbraio alle ore 16.30 con la compagnia teatrale “L’altro sguardo” di Concetta Fichera che, in collaborazione con l’UNITRE, presenterà una coinvolgente carrellata delle maschere della Commedia dell’Arte, un viaggio tra tradizione, storia e teatro.

Sabato 14 febbraio la biblioteca dedica spazio anche ai più piccoli: alle ore 10.30 si terrà una lettura di Carnevale per bambini dai 2 ai 6 anni, a cura delle volontarie del progetto Nati per Leggere.

Sempre sabato 14 febbraio, ma alle ore 11.00, nel cantinone della biblioteca si svolgerà la presentazione del libro “Ci penserò domani” di Lucia Landini. L’autrice racconterà la storia di Anna, una donna alle prese con una vita che non la soddisfa pienamente, ma che saprà riservarle anche inaspettate sorprese.

Il ciclo di incontri prosegue sabato 21 febbraio alle ore 11.00 con la presentazione del libro “In cammino: storie di antenati nomadi, migranti, girovaghi e itineranti” di Anna Maria D’Ambrosio, introdotta da Federica Mingozzi.

Un intenso spaccato storico che racconta le vite di uomini e donne che lasciavano il proprio paese per cercare fortuna altrove: braccianti, mondariso, spazzacamini, ambulanti, cantastorie, burattinai, vagabondi e camminanti, protagonisti di una migrazione fatta di fatica, speranza e resilienza.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.