I fiori delle Fate e le erbe delle streghe: scopriamo la natura che ci circonda alla biblioteca di Arona

Un viaggio tra botanica, tradizioni popolari, leggende e immaginario fantastico per riscoprire anche un patrimonio librario custodito dalla Biblioteca Civica “sen. avv. Carlo Torelli” di Arona, con due appuntamenti.

Gli appuntamenti

Si tratta de I fiori delle fate in programma sabato 10 ottobre e le erbe delle streghe” che si svolgerà sabato 17 ottobre, entrambi a cura di Francesca D’Amato.

Gli incontri nascono con l’intento di promuovere e valorizzare il ricco fondo di libri dedicati alla botanica conservato in Biblioteca, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino volumi e temi legati al mondo delle piante.

Il programma propone alle ore 10.00 una conferenza accompagnata da leggende e racconti, aperta a tutti e a completare l’iniziativa ci sarà il laboratorio “Costruiamo insieme un segnalibro”, rivolto ad adulti e bambini dai 10 anni, con partecipazione su iscrizione e posti limitati. Sono previsti due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11.15.

Attraverso questi appuntamenti la Biblioteca intende così creare un ponte tra il proprio patrimonio librario e il pubblico, trasformando i libri e le collezioni in un’occasione di scoperta, approfondimento e partecipazione.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: “Ospitare Francesca in biblioteca è un grande emozione. La sua sensibilità, la sua competenza e quel modo unico che ha di raccontare la natura capace di incantare grandi e piccini, ci condurrà in un viaggio intimo e affascinante tra leggende, tradizioni e antichi saperi. Un nuovo modo per vivere i nostri spazi culturali come luoghi vivi, accoglienti e vicini alla comunità”.

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “sen. avv. Carlo Torelli”, in piazza San Graziano ad Arona e sono organizzati in collaborazione con Il Centro Famiglia del Comune di Arona.