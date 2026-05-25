Fino al 2 giugno la mostra di pittura di Antonella Coda e Tiziana Pierozzi a Lesa

Fino al 2 giugno 2026 la Sala Pertini del Comune di Lesa ospiterà la mostra di pittura “Diversità Affini”, un percorso artistico che mette in dialogo due linguaggi differenti ma profondamente uniti dalla stessa sensibilità creativa.

I dettagli

Protagoniste dell’esposizione sono Antonella Coda e Tiziana Pierozzi, due artiste e amiche accomunate da una lunga passione per l’arte, capaci di trasformare la loro diversità espressiva in un punto di incontro autentico ed emozionante.

La mostra nasce infatti dal confronto tra due modalità pittoriche distinte: da una parte una pittura figurativa, attenta alle forme, ai dettagli e alla narrazione visiva; dall’altra una ricerca materica e astratta, fatta di colore, texture, emozione e libertà interpretativa. Due mondi apparentemente lontani che, accostati, creano armonie inattese, suggestioni e dialoghi capaci di coinvolgere il visitatore.

“Diversità Affini” vuole essere un invito a scoprire come l’arte possa unire prospettive diverse, trasformando il contrasto in ricchezza e la differenza in relazione.

L’esposizione sarà visitabile presso la Sala Pertini – Comune di Lesa, in via Vittorio Veneto 23, con i seguenti orari:

* mattino: 10.30 – 12.30

* pomeriggio: 14.30 – 18.30

L’ingresso è libero.

La mostra si svolge con il patrocinio del Comune di Lesa.

Informazioni: 340 7603722