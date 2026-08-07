Ex Libris dal mondo in esposizione fino al 31 ottobre in via Pertossi ad Arona

L’Associazione Culturale, La Corte dell’Oca, presenta una selezione di circa cento ex libris realizzati da artisti provenienti da diversi paesi del mondo.

I dettagli

La raccolta offre un’occasione per conoscere la straordinaria ricchezza di questo linguaggio artistico, dove la precisione tecnica si unisce alla libertà espressiva. Pur nelle loro dimensioni contenute, gli ex libris rappresentano una significativa testimonianza della grafica d’arte internazionale e del dialogo tra tradizione incisoria e sensibilità contemporanea. Osservandoli da vicino si scopre un universo fatto di segni, di inchiostro, di pazienza e di immaginazione. Piccole finestre aperte su culture lontane, unite da un linguaggio comune: quello dell’incisione e della bellezza racchiusa in pochi centimetri.

Forse è proprio questo il fascino dell’ex libris: ricordarci che anche le opere più piccole possono raccontare storie immense.

“Questa esposizione vuole essere un invito a osservare con attenzione il dettaglio, riscoprendo il valore di un’arte discreta che da secoli accompagna il libro e continua ancora oggi a mettere in relazione artisti, collezionisti e appassionati di tutto il mondo” fanno sapere dall’associazione aronese.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 17:30 con ingresso libero.