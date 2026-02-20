Sabato 21 febbraio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Polivalente Albino Calletti, a Castelletto Sopra Ticino, si terrà l’Evento di avvio del Progetto P.A.S.S.I. – Percorsi Attivi di Sostenibilità, Sport e Inclusione, iniziativa rivolta ai giovani tra i 15 e i 34 anni dell’area compresa tra Castelletto sopra Ticino e la Val Grande, nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

I dettagli

P.A.S.S.I. vanta una partnership di eccellenza: una rete ampia e qualificata composta da una trentina di organizzazioni ed enti pubblici e privati del territorio. Il progetto è guidato dal Comune di Castelletto sopra Ticino (capofila) e vede la partecipazione dei Comuni di Stresa, Masera, Crodo, Baceno, Montecrestese, Romagnano Sesia, Piedimulera, Valle Cannobina e Villadossola. A rafforzare il partenariato contribuiscono le principali associazioni di rappresentanza istituzionale, tra cui A.N.P.C.I. – Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, UNCEM Piemonte – Unione Nazionale dei Comuni delle Comunità e degli Enti Montani – Delegazione Piemonte e ANCI Piemonte – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Regionale del Piemonte.

Il mondo della scuola è rappresentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “E. Maggia” di Stresa, dall’Istituto Omnicomprensivo “Innocenzo IX” di Baceno e dall’I.I.S. “G. Bonfantini” di Novara – sede di Romagnano Sesia.

Il Terzo Settore partecipa con Pro Loco di Masera APS, Pro Loco di Montecrestese APS, Associazione Sentieri degli Spalloni APS ETS e Volontari IOI Terrieri Altoggio ODV, mentre il tessuto sportivo locale è coinvolto attraverso Basking Team Associazione Dilettantistica Sportiva (Castelletto sopra Ticino), A.S.D. Ciclistica Castellettese, A.S.D. Polisportiva Castellettese, Swimrun for Fun ASD, Atletica Cistella, Judo Crodo Preglia A.S.D. e A.C.D. Masera. Completa la rete la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Castelletto sopra Ticino, a testimonianza dell’attenzione concreta rivolta alle giovani generazioni.