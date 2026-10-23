Due giorni dedicati al Lago Maggiore: incontri, natura e percorsi a Castelletto Ticino

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino propone una due giorni dedicata al Lago Maggiore, con due appuntamenti per conoscere, raccontare e valorizzare il territorio.

Il programma

Si parte questa sera venerdì 23 ottobre alle ore 21.00, nella Sala polivalente della Biblioteca comunale, con “Il respiro del lago – Un viaggio nel cuore del Lago Maggiore per scoprire la ricchezza della sua biodiversità e affrontare insieme la sfida della sua tutela”, un incontro organizzato dal Comune in collaborazione con A.R.T, Associazione Risorse

Territoriali, dedicato alla conoscenza dell’ecosistema del lago e alla sua salvaguardia. A intervenire saranno Massimiliano Caligara, presidente del Circolo Legambiente “Gli Amici del Lago” di Arona, Matteo Felici, presidente dell’Associazione La Pinta di Meina, Giovanni Fasoli, biologo, Stefania Poma, Responsabile del Servizio “Conservazione e

gestione ambientale e faunistica” dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Monica Perroni, direttrice dello stesso Ente, Andrea Fattore, di Speleosub, e Tiziano Soragni, presidente di Acqua Academy A.S.D. Modera Stefania Demicheli, Presidente di A.R.T Associazione Risorse Territoriali.

La due giorni proseguirà sabato 24 ottobre alle ore 18.00, sempre nella Sala polivalente della Biblioteca, con la presentazione del libro “Un Giro intorno al Lago Maggiore”, scritto a quattro mani e… quattro gambe da Gigi Bellaria e Massimo Fidanza.

Il volume racconta e documenta un percorso di 541,860 chilometri intorno al Lago Maggiore, suddiviso in 48 sentieri in senso orario, 48 in senso antiorario e 5 anelli. Un viaggio a passo lento, immersi nella natura e nei paesaggi del territorio.

Per ogni itinerario il libro propone cartine, informazioni su lunghezza, dislivello, tempi e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni su strutture ricettive, ristoranti e attività locali. Il volume raccoglie inoltre 490 fotografie scattate lungo il percorso e indica gli scali della Navigazione Lago Maggiore dai quali è possibile raggiungere i

diversi sentieri. Un progetto nato con l’obiettivo di invitare a camminare, conoscere e valorizzare le bellezze del territorio del Lago Maggiore.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.