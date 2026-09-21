Due appuntamenti con la lettura in biblioteca ad Arona: Natascia Sgarbossa e Maria Teresa Necchi

La biblioteca aronese propone due nuovi appuntamenti dedicati alla narrativa e all’incontro con gli autori, con la presentazione di due libri molto diversi tra loro, ma accomunati dall’attenzione alle esperienze umane, ai legami e alla ricerca di nuovi significati.

I dettagli

Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18, Natascia Sgarbossa presenterà Tutte le volte che non sono morta, dialogando con Gianni Lucini.

Una raccolta di racconti lucidi e intensi, dedicati alla fragilità dei legami e alla fatica di ricominciare. Con una scrittura secca, veloce e priva di retorica, l’autrice affronta temi come l’amore, la morte, il corpo, il rimpianto e le relazioni, trasformando ogni storia in uno specchio nel quale il lettore può riconoscersi.

Nelle sue pagine gli oggetti e i piccoli dettagli della quotidianità diventano il punto di partenza per raccontare universi interiori in trasformazione.

Natascia Sgarbossa vive sulle sponde del Lago Maggiore. Ha pubblicato diverse raccolte di racconti e il romanzo Sfatti. Conduce inoltre la rubrica libraria “Storie da un minuto” sulla web radio torinese Radiopoderosa e partecipa a reading dedicati ai suoi libri.

Sabato 26 settembre 2026, alle ore 10.30, sarà invece la volta di Maria Teresa Necchi, che presenterà I cercatori dei sogni. Introduce Maria Grazia Cereda, con la partecipazione di Fali Ndreka.

Dopo il successo di Il mondo di Giulia, Maria Teresa Necchi propone un nuovo lavoro nel quale quattro giovani protagonisti – Gaia, Martin, Red e Rako – intraprendono un viaggio alla ricerca di una misteriosa luce bianca, simbolo del sogno di una pace universale. Tra storia, memoria, tradizioni, luoghi e incontri, il viaggio diventa un percorso di crescita e di formazione, fino a trasformarsi in una vera e propria fiaba.

Maria Teresa Necchi vive a Borgomanero. Insegnante di tedesco, coltiva un particolare interesse per l’animo umano e per l’universo nordico, alimentato anche dalla sua passione per i viaggi e per l’esplorazione di culture e paesaggi diversi.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene “Saluto con piacere queste due autrici del nostro territorio che ci offrono l’opportunità di esplorare mondi interiori profondamente diversi ma ugualmente affascinanti: dalla riflessione intensa e senza filtri sulla complessità delle relazioni umane alla dimensione evocativa e universale della crescita e del viaggio. Un prezioso momento di promozione della lettura e occasione di dialogo e condivisione per la nostra città”.

La partecipazione è aperta al pubblico.