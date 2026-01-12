Corso di formazione sulla “Lettura ad alta voce” in biblioteca ad Arona

In riferimento alla D.G.R. 25-1149 del 26 maggio 2024 della Regione Piemonte, che prevede lo stanziamento di fondi per il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie, il Centro Famiglia del Comune di Arona, in collaborazione con la Biblioteca Civica, promuove due cicli di un corso di formazione sulla “lettura ad alta voce”.

“Lettura ad alta voce”

L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare le competenze, l’esperienza e la sensibilità delle persone pensionate, offrendo loro l’opportunità di contribuire alla vita della comunità attraverso un’attività culturale e relazionale di grande valore sociale.

Il corso, tenuto dalla dott.ssa Sara Urban (formatrice teatrale ed esperta nell’uso della voce e nell’insegnamento delle tecniche vocali) e realizzato presso la Biblioteca del Comune di Arona, è gratuito e rivolto a persone over 65. Il percorso formativo permetterà di acquisire tecniche e strumenti per una lettura ad alta voce efficace e coinvolgente, capace di restituire ai libri il loro valore terapeutico ed espressivo.

Le persone formate potranno poi rendersi disponibili, a titolo volontario, per letture ad alta voce presso lo Spazio “Aiuto Compiti” del Comune di Arona, le biblioteche, gli asili nido e altri contesti della comunità.

Sportello divulgativo

Sportello divulgativo gratuito presso la Biblioteca del Comune, condotto da un pensionato volontario individuato sulla base delle competenze digitali possedute, per guidare la cittadinanza all’uso dell’edicola digitale e della piattaforma di lettura di e-book.

Audiolibri e materiale digitale

Grazie al progetto in corso, la biblioteca metterà a disposizione numerosi titoli di romanzi e opere narrative in formato audiolibro, sia su CD sia scaricabili in mp3 tramite MLOL. Si tratta di una modalità diversa di fruizione, sempre più apprezzata soprattutto dalle persone anziane, ma non solo, perché consente di superare eventuali problemi di vista e di continuare a godere dei libri in un’altra forma.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: «Il progetto rappresenta un esempio concreto di comunità che cresce grazie alle sue relazioni. Valorizzare le competenze delle persone in pensione significa riconoscere il loro ruolo attivo, la loro memoria e la loro capacità di trasmettere esperienze preziose. La lettura ad alta voce è un gesto semplice, ma capace di creare ponti: tra generazioni, tra famiglie, tra chi dona tempo e chi lo riceve. Ringrazio la Biblioteca Civica e il Centro Famiglia per aver dato vita a un percorso che unisce formazione, cultura e solidarietà, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra città.»

I titoli sono disponibili al prestito e consultabili sul sito : https://bant.erasmo.it/ selezionando la biblioteca di Arona nella ricerca avanzata e inserendo nel soggetto “audiolibro” o contattando direttamente la biblioteca tramite mail (biblioteca@comune.arona.no.it) o telefono (0322/44625).