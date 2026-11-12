Consegnate le borse di studio L.A.B. ad Arona

Investire nel futuro dei giovani e fare rete contro la violenza: grazie al LAB.

La consegna

Sabato 7 novembre, l’Aula Magna di Arona ha ospitato un momento di grande valore per la comunità aronese: la consegna delle borse di studio del L.A.B. un riconoscimento al merito, all’impegno e al talento dei nostri giovani.

“In qualità di vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità – commenta Marina Grassani – ho voluto esprimere un ringraziamento profondo e speciale al L.A.B. Oltre al fondamentale sostegno concreto dato agli studenti, LAB si conferma un partner straordinario per l’Amministrazione. Un grazie sincero, oltre che per le borse di studio, va alla loro costante collaborazione e sensibilità nel collaborare alle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, quest’anno con la scuola primaria. Solo facendo rete tra istituzioni e realtà del territorio possiamo promuovere una vera cultura del rispetto e della parità, offrendo risposte forti e unite”.

“Complimenti ancora – conclude Grassani – in particolare alla presidente Fausta Bennani, alle sue nutrite collaboratrici, ai ragazzi premiati e grazie al LAB per camminare al nostro fianco in queste sfide così cruciali”.