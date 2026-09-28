Concerto per la patronale di Maria Bambina ad Arona

Appuntamento domenica 4 ottobre alle 21 nella Collegiata aronese.

Il concerto

Quest’anno il programma è dedicato a Johannes Brahms. L’apertura è affidata al giovane organista Manuele Beia che eseguirà due Corali per organo. Brahms infatti è autore non solo di sinfonie e pezzi pianistici ma anche di musica di ispirazione sacra e di splendidi pezzi organistici. In questo modo nel programma viene coinvolto il prezioso strumento che da quarant’anni viene utilizzato sia per il servizio liturgico sia per concerti.

Dopo l’apertura organistica verrà eseguita la Serenata n. 1, scritta dal giovane Brahms, nella versione originale per ensemble di nove strumenti. Si tratta di un pezzo raramente eseguito, purtroppo, ma di altissima qualità e che contiene già tutti gli elementi del mondo musicale brahmsiano. La Serenata è affidata allo Harmonie Ensemble con la direzione di Cristina Corrieri. All’interno dell’ensemble sono presenti giovani musicisti di talento che sono già pronti per un’attività concertistica di alto livello e che, in una sorta di workshop o stage, hanno occasione di fare ulteriori esperienze e costruire un curriculum adeguato.