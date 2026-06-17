Concerto dell’orchestra “Il sedicesimo” a Castelletto Ticino

Sabato 20 giugno alle ore 21 il Parco Comunale di Castelletto sopra Ticino ospiterà il concerto a ingresso gratuito dell’orchestra “Il Sedicesimo”, della scuola musicale “Percorsi musicali” di Sesto Calende.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala Polivalente “A. Calletti”.

L’evento

La scuola di musica “Percorsi Musicali” è nata nel settembre 2012 presso il Centro Studi Angelo Dell’Acqua dalla convinzione del grande valore educativo della musica come elemento di crescita personale e sociale ed è una realtà aperta a tutti: bambini, ragazzi e adulti.

La condivisione dell’esperienza musicale è al primo posto; ecco perché la scuola, oltre ai corsi individuali di strumento, offre corsi di musica d’insieme che vanno da laboratori per i più piccoli a corsi dedicati agli allievi più avanzati.

L’attività didattica è inoltre arricchita da eventi estivi quali campus musicali e masterclass di alto livello con proposte di concerti.

Dal 2022 la scuola è convenzionata con il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate (VA).

L’orchestra “Il Sedicesimo” nasce nel 2022 e raduna giovani allievi che desiderano vivere l’esperienza orchestrale affiancati da insegnanti che collaborano per la realizzazione di questo progetto.

I brani eseguiti spaziano tra diversi generi musicali e periodi, sono trascritti e rielaborati in funzione dell’organico presente. Sono stati affrontati ed eseguiti, ad esempio, brani di Grieg, Mozart, Tchaikovsky, Gershwin, Elgar e Bizet.

L’orchestra ha partecipato a diversi eventi tra cui festival ed eventi culturali (presentazione del libro “Sei un universo” di Elvina Finzi e Amalia Ercoli Finzi), ha collaborato con scuole di danza e si è esibita in concerti sul territorio (Sesto Calende, Taino, Borgo Ticino) e presso il Teatro Sociale di Camogli.