“Colesterolo corretto sambuca” il nuovo libro dell’aronese Claudio Pasciutti

Sabato 13 dicembre, alle ore 10.30, la biblioteca civica di Arona, in piazza San Graziano, ospiterà la presentazione del romanzo «Colesterolo corretto sambuca» di Claudio Pasciutti.

Il libro

L’inattesa eredità di uno zio d’America e un nuovo farmaco contro il colesterolo sconvolgono la vita monotona di un mediocre medico di provincia. Ma non tutto è come sembra. Trascinato in un gioco più grande di lui, sulle due sponde del lago Maggiore, deve affrontare personaggi spes- so ambigui o eccentrici. Di chi si può fidare? Sempre in bilico tra paranoie e autoironia, riuscirà a venirne fuori?

I PERSONAGGI

Un medico ospedaliero, Paolo Leonardi, è il protagonista (suo malgrado) di un’intricata vicenda che inizia a «complicargli la vita». Ad affiancarlo e a pungolarlo la moglie Lidia, «tanto fumo e pochi arrosti», e la cugina di questa, Amelia, cui ben si attaglia il detto «meglio male accompagnata che sola». Tra agenti più o meno credibili di multinazionali del farmaco e una variegata girandola di variopinte macchiette i tre dovranno cimentarsi con situazioni apparentemente senza via d’uscita e tutt’altro che avare di colpi di scena.

I LUOGHI

La storia si snoda tra Arona, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, con i bar e i portici del centro, la chiesa parrocchiale, la stazione, la spiaggia e i campi da tennis, e Curiglia, un piccolo borgo in provincia di Varese, quasi al confine con la Svizzera. Ma partendo dal territorio lacustre l’irrompere degli eventi tocca anche Milano e sfiora addirittura gli Stati Uniti.

L’AUTORE

Claudio Pasciutti, classe 1949, aronese, medico, ma anche giornalista pubblicista e maestro di dama, ha sempre amato scrivere. Tra i fondatori, nel 1979, del mensile «Il Sancarlone», per decenni ha collaborato a giornali locali, occupandosi per lo più di ambiente, cronaca e sport. Solo dopo il pensionamento si è deciso a mettere nero su bianco alcune delle idee a lungo tenute nel cassetto. La prima a vedere la luce è stata nel 2023 I giorni dell’eccidio, un po’

racconto e un po’ rievocazione dei tragici avvenimenti del 1943 ad Arona.

L’incontro con l’autore sarà moderato da Milly Carli, giornalista del «Corriere di Novara».