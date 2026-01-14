“Che scia lascia la filosofia?”, il ciclo di laboratori a tema filosofico

“Che scia lascia la filosofia?”, il ciclo di laboratori promosso dal BANT – Biblioteche Associate Novarese e Ticino, pensato per bambini tra i 9 e gli 11 anni che desiderano avvicinarsi in modo giocoso alla filosofia.

I dettagli

L’appuntamento ad Arona sarà sabato 17 gennaio alle ore 10.30 presso la Biblioteca civica.

A guidare il percorso è Sara Creola, docente di filosofia al liceo Fermi di Arona e autrice dei libri La filosofia in… salsa verde finì e Il pescatore di idee. Con un linguaggio semplice e coinvolgente, i laboratori trasformano il pensiero filosofico in un vero e proprio viaggio, fatto di giochi, domande e immaginazione.

Lo spirito dell’iniziativa emerge chiaramente anche dalle parole dell’autrice, che nella prefazione di La filosofia in… salsa verde finì racconta come la sua passione per la materia si sia intrecciata con il piacere della scrittura e dell’invenzione: filastrocche, storielle e personaggi immaginari diventano così strumenti per incontrare Aristotele, Cartesio o Kant senza timore, ma con stupore e divertimento.

Per prenotarsi inviare una mail a biblioteca@comune.aerona.no.it o telefonare allo 0322/44625