Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno nel novarese

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni, offrendo un’occasione unica per vivere il fascino senza tempo dei castelli piemontesi.

Ecco i Castelli aperti in Provincia di Novara

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: 2 giugno visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, contact@castellodalpozzo.com. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: 31 maggio e 2 giugno visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: 31 maggio e 2 giugno aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774