“Aspide. Gomorra in Veneto”: appuntamento a teatro ad Arona

Arona Città Teatro chiude la rassegna Spettattori 2025-2026, con direzione artistica di Mariano Arenella ed Elena Ferrari. Una rassegna che non ha avuto paura di andare controcorrente, di parlare di temi importanti, complessi, d’attualità. Il teatro è anche questo.

L’appuntamento

Sabato 14 marzo alle 21 al teatro San Carlo di via Don Minzoni 17, ad Arona, va in scena “Aspide. Gomorra in Veneto” di Archipelagos Teatro.

Un testo che parla di mafia, usura, minacce, violenze. Una storia reale che si è consumata più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Una narrazione che evidenzia anche il coraggio e il senso di giustizia capaci di cambiare i destini.

Lo spettacolo

“Abbiamo deciso di concentrare le nostre operazioni nel nord-est perché qui il tessuto economico non è così onesto”. Sono queste le parole di Mario Crisci, l’inquietante figura che sta a capo della società Aspide, il gruppo di persone affiliate al clan dei Casalesi, che tra il 2009 e il 2011 misero in ginocchio oltre 130 imprenditori di diverse regioni italiane.

Approfittando della crisi economica abbattutasi su queste aziende Crisci e i suoi collaboratori prestavano denaro con tassi d’interesse impossibili da sostenere, minacciavano di morte e picchiavano a sangue i creditori insolventi, e infine li

costringevano a cedere le loro attività all’Aspide tramite dei prestanome.

Lo spettacolo, partendo dal verbale del processo, ricostruisce il modus operandi dell’associazione, tra intercettazioni, parole del giudice e degli imputati. Si focalizza in particolare sulla storia di Rocco Ruotolo, che in un clima di omertà, denuncia e collabora con la polizia infiltrandosi nell’associazione.

Uno sguardo lucido sui fatti. Due donne – una giornalista e la moglie di un testimone di giustizia – raccontano questa storia.