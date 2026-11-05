Arona Città Teatro: al via la nuova rassegna per i Nativi Teatrali 2026/27

Aronacittàteatro presenta la nuova rassegna per i Nativi Teatrali 2026/27 pensata per i bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni, curata dalla direttrice artistica Raffaella Chillè.

Gli appuntamenti

“Abbiamo scelto di dedicare questa rassegna ai più piccoli partendo da una convinzione: il teatro può offrire ai bambini e alle bambine molti modi diversi per guardare il mondo, per riconoscere le proprie paure e, soprattutto, per scoprire di avere dentro di sé le risorse per affrontarle. Il filo conduttore degli spettacoli è infatti il coraggio e il superamento degli ostacoli, raccontati attraverso una pluralità di linguaggi teatrali: la fiaba metaforica, il teatro di narrazione, la clownerie e la musica dal vivo” fanno sapere gli organizzatori.

sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 – ore 17.00, Sala Polivalente San Carlo

Voci

In questa storia c’è una Principessa buona che nutre il suo bambino con il pane e con le favole, e una Principessa cattiva, che se lo vuole mangiare. Il bambino si chiama Pietro e ha una voce magica, ma la tiene chiusa in fondo alla gola. Sarà grazie all’incontro con il bambino di carta, il bambino blu, e all’insegnamento di un padre speciale, che Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo e crescere, cantando al mondo la sua canzone. Una magica e toccante storia che insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, l’importanza di affrontare la vita superando gli ostacoli e accettandone i doni, esprimendo, con coraggio e senza pregiudizi, la voce che ognuno ha nel cuore.

di e con Claudio Milani

Prossimo appuntamento

sabato 5 dicembre 2026 – ore 17.00 – Raperonzolo il canto del crescere

sabato 16 gennaio 2027 – ore 17.00 – Clown spaventati panettieri

sabato 13 febbraio 2027 – ore 17.00 – Lullaby

Biglietteria

Online: www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

Prevendita: La Feltrinelli point e Mondadori Bookstore di Arona – Diritto di prevendita 10%

Intero adulti e bambini: biglietto € 9.00

Ridotto: € 8.00 socio Feltrinelli, Mondadori, Fai, Biblioteca di Arona (massimo 2 biglietti)

Famiglie € 7.00 minimo 4 persone – Gruppi € 7.00 minimo 4 persone

Informazioni: segreteria@aronacittateatro.it