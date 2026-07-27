“Arona 1943: i giorni dell’Eccidio”: il nuovo libro di Claudio Pasciutti

Claudio Pasciutti, classe 1949, aronese, medico, ma anche giornalista pubblicista e maestro di dama, ha sempre amato scrivere

Il sole di settembre splende sul lago Maggiore. Ma è il settembre 1943 e ombre nere si vanno addensando. L’esercito nazista sta occupando l’Italia nel caos seguito all’armistizio. In un pomeriggio nove persone vengono prelevate dalle

SS ad Arona. Chi ha rivelato i nomi degli ebrei? Dove sono stati portati? Che fine hanno fatto? Di loro non si saprà più nulla.

La storia

È stata chiamata la «strage dimenticata» o la «strage silenziosa», la prima di una serie tristemente nota. Una testimone incredula e partecipe fa rivivere, momento per momento, quelle ore drammatiche. Aspettando risposte che nessuno darà mai e sperando in una giustizia che non arriverà. Questo volume edito nel 2023 torna ora in un nuovo formato arricchito da nuove immagini.

L’autore

Claudio Pasciutti, classe 1949, aronese, medico, ma anche giornalista pubblicista e maestro di dama, ha sempre amato scrivere. Tra i fondatori, nel 1979, del mensile «Il Sancarlone», per decenni ha collaborato a giornali locali, occupandosi per lo più di ambiente, cronaca e sport. Solo dopo il pensionamento si è deciso a mettere nero su bianco alcune delle idee a lungo tenute nel cassetto. La prima a vedere la luce è I giorni dell’eccidio, un po’ racconto e un po’ rievocazione dei tragici avvenimenti del 1943 ad Arona, qui in una versione riveduta e con nuove immagini. Del 2025 il romanzo mistery Colesterolo corretto sambuca. Intrighi farmaceutici sul lago Maggiore. Tutte le opere sono uscite con Compagnia della Rocca Edizioni.