Anteprima nazionale ad Arona per “Vicolo Tobagi”

Venerdì 19 dicembre alle 21 alla Ca’de Pop di Arona anteprima nazionale per la nuova opera teatrale dell’aronese Antonello De Stefano: “Vicolo Tobagi”, monologo di De Stefano con la partecipazione straordinaria di Antonietta Incardona pianista e concertista, toccherà poi varie città d’Italia tra cui Torino, Genova, Milano e Roma.

Vicolo Tobagi

Si tratta di un’opera nuova rispetto al libro pubblicato nel 2018 e portato anch’esso nei maggiori teatri italiani. Un viaggio attraverso fatti e personaggi che rimodulano la verità e restituiscono un’immagine più limpida e comprensibile di ciò che accadde in via Salaino il 28 maggio del 1980 con l’omicidio del giornalista del Corriere Walter Tobagi ucciso dalla Brigata XVIII Marzo. De Stefano è il fratello di Manfredi, condannato a 28 anni e 4 mesi per l’omicidio di Tobagi e morto in carcere nel 1984. La discussa sentenza di quel processo – che rimise subito in libertà gli esecutori materiali, perché collaboratori di giustizia, e colpì ben più severamente coloro che ebbero un ruolo di supporto – ha lasciato aperte per quasi 40 anni troppe domande.

Le novità di questo secondo libro partono dalla querela per diffamazione che l’ex generale dei carabinieri Umberto Ruffino fece contro il giudice Guido Salvini: quest’ultimo fu poi assolto. Durante il processo però emersero altre verità: “Il mio primo libro – racconta De Stefano – ha avuto il merito di riaprire il caso Tobagi. Nel nuovo testo, che uscirà a fine gennaio anticipato dall’anteprima teatrale di Arona, porto alla luce tutte queste nuove informazioni. L’ingresso sarà gratuito ma ho deciso di posizionare una cassetta per le offerte il cui ricavato andrà all’iniziativa del “pasto sospeso” in favore delle persone in difficoltà di Arona”.