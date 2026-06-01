A Villa Picchetta il pittore-giardiniere Fantini ci porta “Sull’acqua e nel cielo”

L’esposizione di quadri sarà inaugurata domenica 7 giugno nella sede camerese dell’Egap Ticino Lago Maggiore. E per i più piccoli un laboratorio sul mimetismo.

La mostra

La pittura come strumento per osservare la Natura che si specchia in se stessa: domenica 7 giugno 2026 alle ore 16 Villa Picchetta (Cameri, NO) ospiterà l’inaugurazione della mostra “Sull’acqua e nel cielo” di Giancarlo Fantini, artista aronese soprannominato “pittore- giardiniere”, saggista e attento osservatore e divulgatore della Natura e dei suoi ritmi.

Durante l’inaugurazione sarà presente la casa editrice “Selvatiche edizioni”, con i volumi pubblicati da Giancarlo Fantini.

La mostra “Sull’acqua e nel cielo”, che raccoglie una selezione delle opere più indicative di Fantini dedicate agli specchi d’acqua, alla vita che li anima e al loro peculiare rapporto con il cielo e i suoi astri, sarà liberamente visitabile ogni domenica dalle ore 14:30 alle ore 18:30 fino al 28 giugno.

L’esposizione è parte del programma culturale dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore “Proteggiamo la natura con la cultura” e gode del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Novara, ATL e Comune di Cameri.

Nello stesso pomeriggio dell’inaugurazione, dalle ore 15 a Villa Picchetta, i bambini dai 4 anni in su accompagnati da un adulto potranno divertirsi con il laboratorio “Il Mimetismo”, organizzato dall’Ente in occasione dell’iniziativa nazionale “Appuntamento in Giardino 2026”.

Giancarlo Fantini, nato ad Arona nel 1954, è stato docente all’Istituto Agrario di Crodo (VB).

Attratto dai colori fin da bambino (complici il padre e uno zio che si dilettavano con la pittura) ha sempre dipinto, ma ha deciso di farlo in maniera organica e continuativa dal 1994: da allora, una personale l’anno in quel di Arona e una serie innumerevole di partecipazioni a mostre e a concorsi in vari luoghi d’Italia e d’Europa, visitati e dipinti. Nel 2003 ha fondato l’associazione ArteAdAronA, di cui è l’attuale presidente, con più di una trentina di soci al momento iscritti.

Nel 2009, senza un soldo di contributo, pubblico o privato, ha recuperato, con attento lavoro di restauro, l’ex cinema Moderno, in via Martiri della Libertà, trasformandolo nello Spazio Moderno, una sala espositiva di 400 metri quadri, regalando alla sua città un luogo dai più giudicato unico nella provincia di Novara.

La sua arte, che non è fatta solo di tele e colori, prevede l’utilizzo di materiali diversi: sabbie, terre e segature in primis sono le sostanze che utilizza per rendere al meglio le superfici e le profondità. Sue opere sono esposte in permanenza in luoghi diversi in Italia e all’estero.

Per tutti gli aggiornamenti sul programma culturale dell’Ente è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente.

Info: www.parcoticinolagomaggiore.it – promozione@parcoticinolagomaggiore.it