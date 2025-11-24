A Regola D’arte e La Corte dell’Oca presentano la mostra “Fuori di tela”

Dialogo di un percorso artistico condiviso tra due spazi. Dal 29 novembre al 08 dicembre 2025 Vernissage itinerante 29 novembre ore 16,30 Via Bottelli, 42 – Via Pertossi, 27 – Arona.

“Fuori di tela”

La mostra si articola in sezioni dedicate a due artisti, Danilo Bergaglio e Roberto Crivellaro per raccontare come ciascuno interpreta il proprio modo di uscire dalla tela.

Fuori di tela è un progetto che parte dal momento in cui il quadro, anziché chiudere, comincia. Dove la pittura non si accontenta del suo rettangolo perfettamente educato e tenta un piccolo sconfinamento.

A un certo punto la tela ha provato a dirlo con delicatezza: “guardate che io non sono la fine del mondo”.E aveva ragione! Un filo che scende, un ritaglio che sporge, un pensiero che esce a prendere aria. Gli artisti coinvolti nel progetto condividono questa necessità semplice: lasciare aperto il bordo. Ognuno ci arriva a modo suo.

È un insieme di opere che, senza far rumore, dichiarano che la forma può crescere, che la cornice non è una gabbia. Che l’arte quando sta stretta, si MUOVE.

DANILO BERGAGLIO

I fuori di tela di Danilo sono una serie di opere che sconfinano per necessità di respiro. Qui la pittura scivola, si allunga, sborda. I fili diventano prolungamenti di pensieri, le stoffe diventano emozioni. Un rinoceronte chiede più spazio, una margherita perde petali e pazienza. Un bambino insegue un cuore-pace.

Persino le parole cedono: “Coccodrillo” diventa “coccobrillo” perché la realtà è già abbastanza seria così.

ROBERO CRIVELLARO

Conici nere, pergamene bianche: il massimo della sobrietà, il minimo del rumore. Qui la pittura ha deciso di prendersi una pausa, di farsi da parte per lasciare campo alla carta, che nel frattempo fa del suo meglio per sembrare importante.

I fuori di tela di Roberto, non gridano, non spiegano, non competono con nulla.

Si limitano ad esserci. Il nero della cornice dà il tono, la carta tiene il ritmo, il silenzio gioca a fare l’opera. Si concedono il lusso di essere solo quello che sono: pergamene incontaminate e incorniciate con una ricerca estetica.