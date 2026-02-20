Viola il divieto di avvicinamento ai genitori: arrestato a Invorio

Nella serata del 16 febbraio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arona sono intervenuti con tempestività presso un’abitazione nel comune di Invorio, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza.

I fatti

Giunti prontamente sul posto, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di nazionalità moldava, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nella fattispecie i propri genitori.

In particolare, l’uomo, in evidente stato di alterazione, tentava di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione dei genitori, nel chiaro intento di introdurvisi, nonostante i provvedimenti restrittivi a suo carico.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di prevenire ulteriori conseguenze e di garantire la tutela delle persone offese.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Verbania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle violazioni delle misure poste a tutela delle vittime di reati in ambito familiare, nonché la tempestività e l’efficacia dell’azione svolta quotidianamente sul territorio.