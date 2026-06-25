Truffa del “caro nipote”: un arresto da parte dei carabinieri di Arona

Si rinnova l’invito a diffidare degli sconosciuti e in caso di dubbi o richieste sospette, a contattare immediatamente i propri familiari e le forze dell’ordine

Prosegue costantemente l’azione dei militari della Compagnia Carabinieri di Arona, quotidianamente impegnati nella capillare attività di contrasto all’annoso fenomeno delle

truffe.

I fatti

A seguito di un’articolata attività investigativa svolta dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella mattinata del 24 giugno scorso, i militari hanno rintracciato e arrestato a Palestro (PV) un cittadino italiano di 61 anni, pregiudicato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Novara su richiesta della Procura della Repubblica di Novara.

L’arrestato è indagato per una truffa commessa il 28 ottobre 2025 mediante la tecnica fraudolenta del cosiddetto “caro nipote”. In tale circostanza, facendo credere a un’anziana signora che il nipote fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che necessitasse con urgenza di denaro per sottoporsi a una presunta iniezione salvavita, si faceva consegnare dalla vittima, indotta in errore, denaro e preziosi di ingente valore. Le indagini sono state avviate non appena la vittima si è resa conto di essere stata raggirata allertando i familiari e i Carabinieri. Gli accertamenti sono stati condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona con la collaborazione della Stazione Carabinieri di Gozzano.

Grazie alla tempestiva acquisizione e alla meticolosa analisi di decine di filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza cittadini, nonché ad accertamenti tecnici e attività investigative tradizionali, gli investigatori sono riusciti a risalire a un veicolo in uso all’indagato. Le complesse attività di riscontro e di incrocio degli elementi raccolti hanno consentito di identificare l’arrestato.

Si rinnova l’invito a diffidare degli sconosciuti e in caso di dubbi o richieste sospette, a contattare immediatamente i propri familiari e le forze dell’ordine.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari. La sua effettiva responsabilità sarà accertata nel corso del successivo processo, nel quale non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori.