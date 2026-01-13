Trattore ribaltato a Dormelletto: intervento dei vigili del fuoco

Lunedì 12 gennaio 2026 intorno alle ore 15.30, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta nel comune di Dormelletto a seguito di un incidente stradale.

I fatti

Giunti sul posto, i soccorritori hanno accertato che un trattore, dopo aver perso il controllo del mezzo, si era ribaltato rimanendo in bilico tra la SP30 e via Giovanni Pascoli.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Non si sono registrati feriti.

In supporto è intervenuta dal Comando Provinciale di Novara un’autogru, necessaria per il riposizionamento del trattore sulla sede stradale. Le operazioni si sono protratte fino alle ore 19.30 circa.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale del Comune di Dormelletto per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.