Tragedia scuote il Vergante: muore annegato il giovane Youssef Errfig

Una tragedia ha profondamente scosso il Vergante negli ultimi giorni. Youssef Errfig, giovane calciatore di 22 anni, ha perso la vita annegando nel lago di Como. L’allarme è scattato attorno alle 2 della notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto quando il ragazzo si trovava sul pontile di Acquaseria, a San Siro, insieme ad alcuni amici. Youssef si è tuffato nelle acque del lago ma non è più riemerso.

I soccorsi

Ricevuta la segnalazione tramite 112, dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, che coordina le attività di soccorso sul Lario, sono stati inviati mezzi navali del terzo Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como e richiesto ai Vigili del fuoco l’impiego di mezzi navali da Dongo e da Bellano e l’intervento dei sommozzatori dei pompieri arrivati da Torino. Il corpo senza vita è stato trovato poi alle 6 del mattino.

Il giovane, nato in Marocco e cittadino italiano, era residente a Pisano. Grande la passione per il calcio, aveva infatti militato sia nel Baveno Stresa che nel Meina Fc. E sono proprio le due società lacuali a tracciarne un commosso ricordo. Due sono state le stagioni trascorse a Meina <Con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime, ci uniamo al dolore della famiglia di Youssef Errfig, il nostro ragazzo che per due stagioni ha indossato con orgoglio la nostra maglia – fanno sapere dal direttivo – Per due anni hai corso con noi, hai sudato, hai riso, hai combattuto su ogni pallone. Per due anni hai fatto parte della nostra famiglia, quella del Meina FC. Non eri solo un giocatore, eri un fratello, un amico, uno di noi. Anche se non giochi più con noi, oggi il campo è più silenzioso, gli spogliatoi più vuoti. Ma il tuo ricordo vivrà per sempre in ogni nostro allenamento, in ogni partita, in ogni momento in cui alzeremo lo sguardo al cielo pensando a te, al tuo sorriso e alla tua educazione che rimarranno per sempre.

Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutti coloro che gli volevano bene, mandiamo il nostro abbraccio più forte. Youssef, resterai per sempre nel nostro cuore>.

A Stresa aveva invece giocato nelle giovanili. <La nostra società è vicina alla famiglia del nostro ex tesserato Youssef Errfig, scomparso prematuramente nelle scorse ore. Youssef ha giocato nel settore giovanile dello Stresa nel 2024. Vogliamo ricordarlo per la sua bravura e gentilezza>.