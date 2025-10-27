Rubano portafogli dalle borse appese ai carrelli, prima a Stresa e poi ad Arona: denunciati

A Stresa i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero due cittadini sudamericani, senza fissa dimora, per furto aggravato ai danni di una cliente di un supermercato.

La dinamica

I due avevano sottratto il portafogli dalla borsa appesa al carrello. La vittima, accortasi del furto alla cassa, ha subito allertato i militari che hanno diramato le ricerche.

Poco dopo, in Arona, due uomini corrispondenti alla descrizione sono stati fermati dai militari di quel centro dopo aver commesso un furto con le stesse modalità. La visione delle foto dei due soggetti fermati ha confermato senza dubbi che si trattava degli stessi autori.