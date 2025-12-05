Rubano due pacchi di gratta e vinci da una tabaccheria di Arona: fermati prima dell’incasso delle vincite

I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania hanno denunciato, in stato di libertà quattro uomini, tutti di nazionalità Georgiana, di 34, 37, 43 e 47 anni, domiciliati a Torino, per il reato di furto aggravato in concorso.

I fatti

I quattro, sono sospettati di essere gli autori del furto di numerosi gratta e vinci, perpetrato nella tarda mattinata di ieri ai danni di una tabaccheria di Arona. Il gruppo, approfittando di un momento di distrazione della titolare, avrebbe sottratto due pacchi di biglietti “gratta e vinci” appena consegnati e ancora imballati, per un valore commerciale di 600 euro. La proprietaria, accortasi del furto, ha immediatamente allertato la locale stazione Carabinieri.

La visione delle immagini di video sorveglianza dell’area, ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Arona di individuare non solo i due autori materiali del gesto, ma anche un terzo complice che fungeva da palo posizionato all’esterno della tabaccheria e un quarto uomo che li attendeva alla guida di un’autovettura con targa francese.

A questo punto, grazie al sistema di lettura targhe, l’auto è stata individuata mentre si stava allontanando dal comune di Stresa in direzione nord. I Carabinieri della Compagnia di Verbania, poco dopo hanno intercettato l’autovettura a Gravellona Toce, nei pressi di un centro commerciale.

Qui un militare in borghese ha notato due dei sospettati uscire dal bar-tabacchi, ubicato all’interno del centro commerciale. I due hanno raggiunto l’auto con la quale, insieme ai complici, sono ripartiti velocemente in direzione di Omegna. Lungo il tragitto L’autovettura Citroen è stata raggiunta e fermata all’altezza della galleria della Verta da più pattuglie della Compagnia di Verbania che erano impiegate nella zona in vari servizi preventivi, predisposti dal Comando Provinciale per la prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nel corso della successiva perquisizione dell’autovettura, i militari hanno rinvenuto, nascosti dietro ai sedili posteriori, 22 biglietti gratta e vinci vincenti. Il confronto delle matricole ha permesso di appurare che si trattava degli stessi biglietti asportati poche ore prima in Arona. I biglietti rinvenuti erano tutti vincenti, se riscossi avrebbero fruttato la somma di circa 300 euro. Degli altri, presumibilmente non vincenti, non è stata trovata traccia, probabilmente sono stati gettati durante la fuga.

A bordo del veicolo è stata inoltre scoperta una borsa in pelle foderata internamente con carta stagnola, un accorgimento spesso utilizzato per eludere i sistemi antitaccheggio posizionati negli esercizi commerciali.

I quattro uomini sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti dei quattro con altri episodi di furto registrati nella zona nell’ultimo periodo.