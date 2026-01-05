Rubano da un’auto ad Arona: arrestati

Nella notte di venerdi 2 gennaio 2026, il personale del NORM della Compagnia Carabinieri di Arona, nel corso di un servizio appositamente predisposto e finalizzato alla repressione dei reati predatori, ha notato due noti pregiudicati del luogo che si aggiravano con atteggiamento sospetto in largo Compiegne, ad Arona.

Arrestati

Fermati e sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di numerosi oggetti, tra cui occhiali da sole di marca, un profumo, una piccola somma di denaro in euro e altra in valuta albanese, nonché altri effetti personali. Dagli immediati accertamenti, i militari hanno appurato che il materiale rinvenuto era stato asportato poco prima da un’autovettura parcheggiata poco distante, nella medesima via. I due, entrambi italiani e residenti in città, con precedenti specifici, venivano tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato. Gli arrestati dopo l’udienza di convalida presso il GIP di Verbania, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.