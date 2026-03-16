Ruba pluviali in rame in una ditta di Castelletto: arrestato 59enne

Nella serata del 15 marzo, i Carabinieri della Stazione di Castelletto Sopra Ticino (NO) hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un uomo di 59enne, residente a Castelletto, che si ritiene essersi reso responsabile del furto di pluviali in rame all’interno di una ditta nella zona industriale della città.
I fatti
I militari, in servizio di perlustrazione per la prevenzione dei reati predatori, notavano la presenza dell’uomo sulla pubblica via nei pressi della ditta in questione intento a tagliare dei tubi in rame. La pattuglia si avvicinava all’uomo, per effettuare i controlli del caso, constatando che lo stesso aveva già caricato, su di un furgone lasciato nelle vicinanze con motore acceso, alcuni tubi precedentemente asportati, nonché sorprendendo l’uomo nel tentativo di rubarne degli altri.
I Carabinieri procedevano pertanto all’arresto del responsabile e al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Novara.