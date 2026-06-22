Rifiuti abbandonati a Comignago, il sindaco: “Gesto di grave inciviltà, individuato il responsabile”

A seguito di alcune segnalazioni di cittadini è stata ritrovata immondizia lungo le sponde e nell’alveo del torrente Norè a Comignago.

L’intervento del sindaco Daniele Potenza

“Questo episodio rappresenta un gesto di grave inciviltà che offende l’intera comunità e danneggia un ecosistema fragile e prezioso.

Il torrente non è una discarica, ma un patrimonio naturale del nostro territorio. L’abbandono di rifiuti non solo deturpa il paesaggio, ma crea seri problemi di igiene pubblica e aumenta esponenzialmente il rischio idrogeologico, specialmente in caso di precipitazioni. Ostruire il regolare deflusso delle acque mette a repentaglio la sicurezza di tutti.

Come amministrazione, ci siamo già attivati per coordinare le operazioni di pulizia straordinaria e ripristino del decoro nel più breve tempo possibile e ringrazio il Consigliere Comunale Roberto Omarini per il suo supporto.

Parallelamente, abbiamo intensificato i controlli con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per risalire agli autori di questo gesto sconsiderato.

Come in altri casi analoghi la ricerca incrociata di indizi e riprese da videosorveglianza ha portato ad individuare il responsabile di tale gesto e di conseguenza la sanzione prevista. Ricordo che l’abbandono indiscriminato di rifiuti è un reato grave e sarà punito severamente.

La tutela dell’ambiente è un dovere che appartiene a ciascuno di noi. Vi invito a denunciare tempestivamente comportamenti sospetti e a fare rete per proteggere il nostro territorio. Se notate situazioni di degrado, vi preghiamo di utilizzare i canali istituzionali del Comune di Comignago per effettuare una segnalazione”.