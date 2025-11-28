Malore a bordo di un mezzo: intervento dei vigili del fuoco a Comignago

Nella giornata di ieri, giovedì 27 novembre 2025, una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta intorno alle 17.30 sulla Strada Provinciale 32 direzione Comignago in località Sottomontebello per un soccorso a una persona.

I fatti

Arrivati sul posto i pompieri apprendevano che un uomo aveva avuto un malore mentre manovrava una gru/ragno per lo spostamento e il caricamento del legname.

L’uomo, bloccato al di sopra della cabina di guida del mezzo pesante, veniva estratto e spinalizzato. Utilizzando tecniche SAF (speleo alpine fluviali) si faceva scendere in sicurezza la persona per consegnarla ai sanitari già sul posto.

Presente un’ambulanza medicalizzata di Arona che ha poi portato l’uomo all’ospedale di Borgomanero.