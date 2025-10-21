“Mala movida”: controlli dei carabinieri ad Arona, 120 persone identificate

Tra sabato e domenica

Dalle ore 19 di sabato 18 ottobre alle ore 4 di domenica 19 si è svolto ad Arona un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Arona finalizzato al contrasto delle stragi del sabato sera e dei fenomeni legati alla “mala movida”.

L’esito dei controlli

L’attività di controllo è stata effettuata in collaborazione con l’ASL di Novara. Il servizio ha permesso di effettuare un’incisiva attività di prevenzione nell’ambito della quale sono state identificate oltre 120 persone, controllati 20 veicoli, contestato l’uso di sostanze stupefacenti per uso personale ad un soggetto notato nei pressi della stazione ferroviaria, nonché, nell’ottica di incrementare la sicurezza anche nell’ambito della circolazione stradale, contestato diverse violazioni alle norme sul codice della strada.

Nel complesso, nel corso del servizio, sono stati impiegati 10 militari della Compagnia Carabinieri di Arona e 2 ispettori dell’ASL di Novara che hanno peraltro provveduto ad effettuare le verifiche di competenza in un bar del centro cittadino.