Incidente mortale a Pisano: la vittima è Mariangela Aghina

Incidente mortale questa mattina, mercoledì 29 ottobre 2025 a Pisano, nel novarese.

Incidente mortale

Tragedia a Pisano in via Circonvallazione dove nella mattinata di oggi si è verificato un grave incidente stradale. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nell’impatto ha perso la vita una donna, Mariangela Aghina, classe 1950. La vittima stava uscendo dal cortile di casa, posto accanto all’officina meccanica del marito Piero Antonio Lorenzini, quando è stato centrata da un’Audi.

L’altro conducente, un uomo, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.