Furto aggravato al Brico Center di Castelletto sopra Ticino: arrestato un 52enne

Nella giornata del 27 luglio, i Carabinieri della Stazione di Castelletto sopra Ticino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 52 anni, resosi responsabile di furto aggravato all’interno dell’esercizio commerciale “Brico Center”.

Furto al Brico Center

L’uomo è stato notato dal personale antitaccheggio del negozio mentre, utilizzando una tenaglia, tranciava i dispositivi di sicurezza da due paia di scarpe antinfortunistiche, per poi occultarle in uno zaino. Il personale addetto alla sicurezza ha immediatamente allertato il 112.

L’intervento dei militari dell’Arma è stato rapido e risolutivo. Giunti prontamente sul posto, i Carabinieri hanno operato in stretta ed efficace sinergia con la vigilanza del centro commerciale, prendendo in consegna il soggetto e recuperando la refurtiva.

Condotto in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero, il 52enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Al termine dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre alla settimana.