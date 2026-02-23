Folle corsa a 200km/h da Domodossola a Meina per sfuggire ai carabinieri: arrestato 52enne

Si è concluso un fine settimana di intensa e proficua attività operativa per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola.

L’inseguimento

Folle inseguimento da Domodossola a Meina e aggressione ai militari. Il primo episodio si è verificato nella serata di sabato, intorno alle 23:00, nel centro di Domodossola. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt a un’Audi A4 che procedeva ad alta velocità che aveva ignorato la segnaletica di stop ad un incrocio. Il conducente, anziché fermarsi, ha innescato una pericolosa fuga sfrecciando tra pedoni e le auto in sosta nel centro cittadino, per poi immettersi sulla superstrada in direzione sud.

L’inseguimento, che ha richiesto anche il supporto dei colleghi della Compagnia di Verbania, ha raggiunto velocità di estremo pericolo, toccando punte di 200 km/h. La corsa si è conclusa nei pressi dell’uscita autostradale di Meina per l’esaurimento del carburante del mezzo in fuga. Il conducente, un 52enne ossolano in evidente stato di alterazione, ha tentato un’estrema fuga nei boschi adiacenti all’arteria autostradale. Raggiunto dai militari, ha ingaggiato una violenta colluttazione, trascinando uno dei Carabinieri lungo una scarpata prima di essere definitivamente immobilizzato.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di oggetti atti a offendere (è stato trovato in possesso di un coltello multiuso) e rifiuto di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici.