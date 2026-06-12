Elicottero precipita a Solcio di Lesa: un morto e tre feriti

Un elicottero è precipitato nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno 2026, a Solcio di Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Una persona è deceduta.

Elicottero precipitato

L’allarme è scattato pochi minuti fa e sul posto sono stati immediatamente inviati i mezzi di soccorso con un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria e l’elisoccorso del 118.

Stando alle prime informazioni raccolte a bordo del mezzo, in fase di decollo, c’erano quattro persone. L’elicottero è quindi partito dal giardino di un’abitazione privata per poi precipitare poco dopo.

Delle quattro persone a bordo una risulta deceduta e le altre tre hanno ferite da codice giallo: due sono state trasportate in elisoccorso all’ospedale di Novara, il terzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

La vittima è un ultrasettantenne residente a Solcio con la doppia cittadinanza, italiana e svizzera.

Articolo in aggiornamento.