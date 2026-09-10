Droga nascosta in cucina: arrestato 52enne a Borgo Ticino

Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Arona.

I fatti

Nella giornata di ieri 7 settembre i Carabinieri della Stazione di Castelletto Sopra Ticino hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto italiano 52enne di Borgo Ticino che deteneva nella propria abitazione 71 grammi di sostanza stupefacente risultata essere cocaina.

I militari, nel corso della stessa mattinata, si portavano presso l’abitazione dell’uomo, dove, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Novara in relazione a fatti diversi, trovavano nel ripostiglio della cucina due confezioni termosaldate di cocaina per un totale di 70 grammi circa e un grammo in un armadio dello studio posto nella stessa abitazione, dove inoltre venivano trovati farmaci di cui si sospetta la provenienza illecita e rispetto ai quali sono in corso i dovuti accertamenti.

A seguito della perquisizione inoltre, gli operanti denunciavano l’uomo, detentore di armi da sparo, per omessa custodia, avendo rinvenuto una pistola e un fucile, legalmente detenuti, custoditi in modalità non conforme alla normativa di legge.

La droga e le armi venivano poste in sequestro e l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto per la detenzione dello stupefacente.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato veniva trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.