Derubano un’anziana con la tecnica della monetina: arrestati ad Arona

Furto nei pressi di un centro commerciale a Villadossola (VB), arrestati tre uomini ad Arona.

I fatti

Tre uomini di origini sudamericane e domiciliati nel milanese, sono stati arrestati il 22 gennaio scorso dai Carabinieri della Stazione di Arona. Sono accusati del furto di tre “Gratta e vinci” (per un valore di 155 euro), commesso nel corso della stessa mattinata nel parcheggio di un supermercato di Villadossola utilizzando la tecnica della “monetina”.

I responsabili si sono avvicinati alla vittima, una donna che era in procinto di entrare nella propria autovettura e distraendola con la scusa di una moneta caduta a terra, le rubavano la borsa lasciata in macchina e dentro la quale c’erano i tre Gratta e vinci oltre al proprio cellulare e ai documenti. Un testimone ha immediatamente allertato i Carabinieri indicando anche l’autovettura con la quale i ladri si allontanavano dal posto. I militari di Villadossola, grazie al sistema di lettura targhe, hanno individuato l’auto che da Villadossola si stava dirigendo verso Stresa e Arona.

I responsabili sono stati quindi intercettati e fermati dai Carabinieri di Arona quando, con la propria autovettura, si trovavano ad Arona sulla SS33 del Sempione all’altezza di via Poli. A seguito della perquisizione dell’autovettura i militari hanno rinvenuto nascosti nel portaoggetti i biglietti Gratta e Vinci risultati essere tutti vincenti.

Gli arrestati, 36enne, 41enne e 42enne, irregolari sul territorio nazionale, venivano trattenuti nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti dei tre con altri episodi di furto verificatisi nella zona.