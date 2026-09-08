Confermato il post scuola alla Giovanni XXIII di Arona anche con pochi iscritti

L’Amministrazione comunale conferma con soddisfazione che per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio del post – scuola per i ragazzi della secondaria presso l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” sarà regolarmente attivato. Nonostante non sia stato raggiunto il numero minimo regolamentare di 15 allievi, è stato scelto di procedere con una deroga straordinaria, valutando attentamente le istanze del territorio e le esigenze delle famiglie.

Post scuola alle medie

Questa decisione riflette la ferma volontà dell’amministrazione comunale di porre al centro delle proprie priorità il sostegno alle famiglie e la tutela della qualità dell’offerta scolastica, garantendo continuità ai nuclei familiari. La scuola pubblica viene così riconosciuta non solo come luogo di istruzione, ma come fondamentale motore di aggregazione, crescita e socialità per il territorio, confermando la convinzione che la qualità della didattica e dei servizi debba essere preservata a prescindere da rigidi criteri numerici. Nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli operativi relativi all’avvio delle attività e all’organizzazione del servizio per il prossimo anno scolastico.

“La scuola è il presidio fondamentale del nostro territorio e faremo sempre tutto il necessario per tutelarla, vicini concretamente alle esigenze dei cittadini e delle famiglie che scelgono di vivere e crescere qui – conferma il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli”.

“Abbiamo fortemente voluto questa deroga – spiega l’Assessore all’Istruzione Monica D’Alessandro, perché crediamo che la scuola rappresenti il cuore pulsante della nostra comunità. Sostenere le famiglie e investire sulla qualità della scuola del nostro Comprensivo Papa Giovanni significa investire direttamente sul futuro dei nostri ragazzi”.