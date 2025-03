Cane denutrito e abbandonato in casa a Castelletto: scatta la denuncia di LNDC Animal Protection

Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, allarmati per i lamenti provenienti da un appartamento, i Carabinieri Forestali di Oleggio e Borgolavezzaro hanno potuto mettere in salvo un cane che da giorni era stato lasciato senza acqua e cibo in una casa di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara. LNDC Animal Protection si unisce alla denuncia.

La denuncia

"Stando a quanto riportato sulla stampa locale, il povero animale è stato rinvenuto in uno stato di detenzione drammatico, in un locale privo di luce e aerazione e in pessime condizioni igienico-sanitarie, oltre ad apparire gravemente denutrito. I Carabinieri sono riusciti ad entrare grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta dell’abitazione, rimasta chiusa dopo che i proprietari erano partiti diversi giorni fa. Questi ultimi sono stati rintracciati dai militari prima di forzare l’accesso e hanno affermato di essere lontani e impossibilitati a tornare a breve per accudire il cane".

LNDC Animal Protection ha presentato denuncia contro i proprietari ai sensi degli artt. 544 ter e 727 del codice penale per maltrattamento, abbandono e detenzione incompatibile con le esigenze del cane. L’Associazione si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario per ottenere giustizia nei confronti di chi ha inferto tanta sofferenza a un essere senziente e indifeso.

“È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi così crudeli. Chiunque abbia lasciato quel cane in quelle condizioni deve essere perseguito a norma di legge”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Faremo tutto il possibile per assicurarci che i responsabili non rimangano impuniti, anche se le leggi sono ancora troppo poco severe e le sanzioni previste non garantiscono una punizione adeguata per chi si comporta in questo modo. Per me rimane comunque incomprensibile il motivo per cui si decide di prendere in casa un animale se non si è in grado o non si ha la volontà di accudirlo come merita. Gli animali non sono giocattoli, ma esseri senzienti che meritano rispetto e cura”.

LNDC Animal Protection coglie l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine intervenute per aver agito con prontezza ed empatia.

L’Associazione ribadisce l’importanza di denunciare ogni caso di maltrattamento o abbandono alle autorità competenti e invita i cittadini a non restare indifferenti: solo attraverso la collaborazione e la sensibilizzazione collettiva è possibile costruire una società più giusta anche per gli animali.